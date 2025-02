Fast fix: Dritter Sommer-Neuzugang für die Hertha

Bei Hertha BSC laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Die Unterschriften von Mittelstürmer Sebastian Grönning (28/FC Ingolstadt) und Innenverteidiger Niklas Kolbe (28/SSV Ulm) haben sich die Berliner dem Vernehmen nach schon im Januar gesichert. Nun folgt offenbar für das Mittelfeld Neuzugang Nummer drei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist beim Transfer von Leon Jensen in die Bundeshauptstadt fast alles fix. Der 27-Jährige vom Karlsruher SC hielt sich demnach für Verhandlungen in Berlin auf. Der Wechsel sei weit fortgeschritten, die Gespräche laufen auf Hochtouren. Das ehemalige Hertha-Eigengewächs (2014 bis 2016) ist nur noch bis zum Saisonende an den KSC gebunden. Somit muss die Hertha auch eine Ablöse zahlen.

Ebenfalls gut aus Sicht der Berliner: Jensen kann im Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden. Für den KSC lief der Rechtsfuß sowohl in der Zentrale offensiv wie defensiv als auch auf beiden Außenbahnen auf. Angesichts der drohenden Abschiede von Toptalent Ibrahim Maza (19) und Leistungsträger Fabian Reese (27), die bei anderen Klubs hoch im Kurs stehen, wäre Jensen ein günstiger Ersatz, der die Abgänge mit abfedern könnte.