Schalke 04: Wie geht es weiter mit den Joker-Helden?

Das Restprogramm von Schalke 04 im Bundesliga-Abstiegskampf hat es in sich: In Mainz, in München, gegen Frankfurt und in Leipzig muss das Team von Thomas Reis noch ran. Umso wichtiger war der späte 2:1-Sieg gegen Werder Bremen am gestrigen Samstagabend, durch den S04 vor dem Endspurt nur einen Punkt hinter dem rettenden Ufer liegt.

Entscheidend daran beteiligt waren die Joker von Trainer Thomas Reis. Sepp van den Berg traf in der 81. Minute – nur vier Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung – von der Sechzehnerkante zum Ausgleich. Einen noch größeren Auftritt legte Dominick Drexler hin: Der 32-Jährige rettete in der Nachspielzeit erst vor dem eigenen Tor gegen Marvin Ducksch, eher er in der 93. Minute selbst zum 2:1-Endstand einschob.

Gut für Schalke: Der offensiv flexibel einsetzbare Matchwinner bleibt auch über die Saison hinaus ein Königsblauer. Lange dachte man, dass Drexlers Vertrag am Ende der Spielzeit ausläuft. Doch der Aufstieg im Sommer sorgte für eine vereinsseitig nicht kommunizierte Verlängerung bis 2024 – ligaunabhängig wohlgemerkt. Das berichtete kürzlich die ‚WAZ‘.

Erneute van den Berg-Leihe?

Van den Berg ist derweil nur noch bis Sommer vom FC Liverpool ausgeliehen. In der laufenden Saison spielte der 21-jährige Innenverteidiger erst fünfmal – sein Einsatz gestern war der erste seit Anfang Oktober. Anschließend legten ihn ein Bänderriss im Sprunggelenk und eine Fußverletzung lange lahm.

Grundsätzlich ist man auf Schalke aber überzeugt von van den Berg. So berichtete zuletzt die ‚Sport Bild‘, dass S04 das Leihgeschäft mit dem LFC verlängern will – wohl ebenfalls unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Ob Jürgen Klopp und van den Berg da mitspielen, ist aber noch unklar. Klar ist hingegen: Im Abstiegskampf-Finale wird der Rotschopf nochmal zu einer echten Option.

