RB Leipzig: Neuer Versuch bei Silva

RB Leipzig möchte wie schon im Sommer André Silva abgeben. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll im Januar ein neuer Versuch gestartet und ein Abnehmer für den 28-jährigen Mittelstürmer gefunden werden. Sowohl für einen Verkauf als auch für eine Leihe ist RB offen. Silva steht noch bis 2026 in Leipzig unter Vertrag und gehört zu den Topverdienern. Seine Rolle im Kader als Stürmer Nummer vier gibt diesen Status aber eigentlich nicht her.

In der vergangenen Saison war er recht erfolglos an Real Sociedad San Sebastián verliehen (19 Spiele, drei Tore). In der laufenden Saison kommt Silva lediglich auf drei Kurzeinsätze. Beinahe in Vergessenheit gerät da seine Fabelsaison 2020/21, als der Portugiese in 32 Bundesliga-Spielen für Eintracht Frankfurt 28 Treffer erzielte und zudem achtmal zu Toren assistierte. Anschließend ging es für 23 Millionen nach Leipzig.