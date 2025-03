Liverpool-Bankdrücker Endo: Rückkehr in die Bundesliga?

Im Kreise der japanischen Nationalmannschaft ist Wataru Endo immer in seinem Element. Mit dem 32-Jährigen als Kapitän qualifizierte sich Japan am Donnerstag durch einen 2:0-Sieg gegen Bahrain als erste Nation für die WM 2026 in den USA, Mexiko & Kanada. In seinen sechs Startelfeinsätzen in der Gruppenphase stand Endo in insgesamt 521 von 540 möglichen Minuten auf dem Platz, beim FC Liverpool sieht das gänzlich anders aus.

War Endo unter Jürgen Klopp noch Stammspieler, bekommt der Sechser unter Arne Slot kaum Chancen. In keinem einzigen seiner 14 Premier League-Einsätze stand der Ex-Stuttgarter in der Startelf. Die Gesamtbilanz ist mit 742 Einsatzminuten (26 Einsätze) ernüchternd. Schon im Januar stand deshalb eine mögliche Trennung im Raum.

Bundesliga lockt

War im Winter noch ein Verbleib in England das wahrscheinlichste Szenario, könnte Endo im Sommer womöglich in die Bundesliga zurückkehren. Ein Klub arbeitet laut ‚Bild‘ im Hintergrund an der Verpflichtung des Rechtsfußes.

Demnach beschäftigt sich Eintracht Frankfurt intensiver mit dem Japaner, der noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Die SGE befindet sich auf der Suche nach einem starken Führungsspieler für das Zentrum. Im vergangenen Sommer hatten die Adler dafür Pascal Groß auserkoren, der 33-Jährige wechselte am Ende jedoch zu Borussia Dortmund. Endo soll nun mit einem Jahr Verspätung die Rolle ausführen.

Dahoud schon wieder weg?

Da Frankfurt mit vier zentralen Mittelfeldspielern in die Saison gehen möchte, hätte das einen Abgang in der Zentrale zur Folge. Hier nennt die ‚Bild‘ Mo Dahoud als wahrscheinlichsten Streichkandidaten. Der 29-Jährige spielt seit seiner Ankunft im Sommer keine große Rolle und konnte bisher wenig überzeugen.

Bei Senkrechtstarter Hugo Larsson (20) hoffen Markus Krösche und Co. noch auf einen Verbleib über den Sommer hinaus. Gemeinsam mit Oscar Höjlund (20) könnte das junge Duo dann noch einiges von Endo lernen, sofern Liverpool keine unverhältnismäßige Ablöse aufruft. Im Januar forderten die Reds immerhin noch 15 Millionen Euro für ihren Reservisten.