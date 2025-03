BVB: Kehl nimmt Brandt & Gittens in die Pflicht

Sebastian Kehl ist einmal mehr auf die Ergebniskrise von Borussia Dortmund angesprochen worden. Vor dem Abflug zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am morgigen Mittwoch (18:45 Uhr) entgegnete der Sportdirektor auf entsprechende Nachfrage, dass Jamie Gittens und Julian Brandt „am Ende sehr, sehr wichtige Spieler für Borussia Dortmund sind, die schon sehr häufig gute Leistungen gezeigt haben“. Darüber hinaus sei klar, dass die Dortmunder für ein Weiterkommen in der Königsklasse „alle Spieler benötigen, auch die beiden genannten“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Borussia gilt es, eine bis dato verkorkste Saison zu retten. Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal sowie dem zehnten Tabellenplatz in der Liga bleibt den Schwarz-Gelben nur noch das europäische Geschäft, um die Wende herbeizuführen. Dabei sollen auch die angesprochenen Brandt und Gittens beitragen, die zuletzt aber eher hinter den Erwartungen zurückblieben.