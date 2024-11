Dreimal Bundesliga: Bayerns vier Kandidaten für das Kane-Erbe

14 Spiele, 17 Tore, acht Vorlagen – Harry Kane knüpft nahtlos an seine Leistungen beim FC Bayern aus der Vorsaison an. Dort waren es nach 45 Einsätzen satte 44 Treffer und zwölf Assists. Der 31-Jährige bringt als Stürmer eine Qualität auf den Platz, die ihresgleichen sucht. Dass Kane nicht ewig in München seine Tore schießen wird, wissen auch die Verantwortlichen beim FC Bayern. Spätestens, wenn der Vertrag 2027 endet und Kane 34 Jahre alt ist.

Zwar liegt der Zeitpunkt noch in ferner Zukunft, doch laut ‚Sport Bild‘ bereitet man sich beim deutschen Rekordmeister im Hintergrund bereits auf die Ära nach Kane vor. Dabei stehen vier Kandidaten unter genauerer Beobachtung. Zum einen Viktor Gyökeres, der im Trikot von Sporting Lissabon seit mehr als einem Jahr sämtliche Abwehrreihen düpiert. Die Ausstiegsklausel für den 26-Jährigen, der auch in England umworben wird, hat es mit 100 Millionen Euro in sich.

Blick auf 2026

Zum anderen schaut Sportvorstand Max Eberl bei seinem Ex-Klub RB Leipzig auf das Sturmduo Loïs Openda (24) und Benjamin Sesko (21). Beide haben in ihren Verträgen für den Sommer 2026 eine Ausstiegsklausel. Zu diesem Zeitpunkt würde Kane in sein letztes Vertragsjahr gehen. Opendas Klausel liegt bei 80 Millionen Euro, Sesko wäre dann für 70 Millionen Euro zu haben.

Ebenfalls auf der Liste: Omar Marmoush (25). Der Angreifer von Eintracht Frankfurt wäre im Vergleich zu Openda und Sesko mit der derzeit kolportierten Ablöse von 50 Millionen Euro um einiges günstiger und will laut ‚Sport Bild‘ nach der Saison den nächsten Karriereschritt gehen.

Bayern oder England

Dabei kommen für den Ägypter dem Bericht zufolge nur die Premier League, wo der FC Liverpool in Kontakt mit dem Rechtsfuß steht, sowie die Bayern infrage. In München müsste man für Marmoush daher kurzfristig zunächst einen Platz neben Kane schaffen, ehe der Kapitän der Three Lions in zwei bis drei Jahren ersetzt werden muss. Auch wenn der Engländer noch einige Zeit für Furore in München sorgen wird, die Bayern haben definitiv mehrere Pläne für den Anschluss in der Schublade.