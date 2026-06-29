PSG bedient sich bei Milan

Paris St. Germain zieht einen vielversprechenden Keeper an Land. ‚Le Parisien‘ zufolge hat Alessandro Longoni (18) schon in der französischen Hauptstadt unterschrieben. Laut Fabrizio Romano ist der italienische U18-Nationalspieler hinter Matvey Safonov (27) und Lucas Chevalier (24) als Nummer drei eingeplant.

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Diesen Status hatte in der abgelaufenen Spielzeit Renato Marin (19) inne. Romano ergänzt, dass der Jungspund für die kommende Saison aber nach Portugal verliehen werden soll. Für Longoni wird derweil keine Ablöse fällig.