Werder-Vertrag läuft aus: Woltemade verfolgt klaren Plan

Nick Woltemade hat offenbar eine Grundsatzentscheidung für seine nahe sportliche Zukunft getroffen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der 21-jährige Angreifer auch in der kommenden Saison „unbedingt erstklassig“ spielen. Entsprechend läuft das im selben Artikel kolportierte Interesse von Hannover 96 wohl ins Leere.

Die Ausgangslage: Woltemade ist nur noch bis Saisonende an seinen Ausbildungsklub Werder Bremen gebunden. Dem deutschen U21-Nationalspieler liegt ein Angebot zur Verlängerung vor, dass er aber bisher nicht unterschrieb. Schließlich kann der 1,98 Meter große Sturmschlaks mit seinen 260 Einsatzminuten in der laufenden Saison nicht zufrieden sein. Wie die ‚Bild‘ weiter berichtet, gibt es für Woltemade Anfragen aus dem In- und Ausland.