Wohlgemuth plaudert VfB-Transfer aus

von Julian Jasch - Quelle: Sky
3 min.
Fabian Wohlgemuth im Rahmen eines Europa League-Spiels @Maxppp

Fabian Wohlgemuth macht kein Geheimnis aus dem bevorstehenden Abflug von Jovan Milosevic (20). Im Anschluss an den gestrigen 4:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen sagte der Sportvorstand am ‚Sky‘-Mikrofon: „Gehen Sie mal davon aus, dass der Transfer morgen bekanntgegeben wird.“

Milosevic befindet sich im Anflug auf Werder Bremen. Die Grün-Weißen leihen den Angreifer ohne Kaufoption bis zum Sommer von den Schwaben aus. Dem Vernehmen nach übernimmt Werder das gesamte Gehalt des Serben und zahlt eine Leihgebühr von 600.000 bis 700.000 Euro. Zuletzt hatte sich der Wechsel wegen des Schneesturms Elli ein wenig verzögert.

Update (10:11 Uhr): Mittlerweile wurde die Leihe offiziell verkündet.

