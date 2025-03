Real: Zitterpartie um neuen Vázquez-Vertrag

Im Sommer könnte die Zeit von Lucas Vázquez bei Real Madrid ablaufen. Wie ‚Relevo‘ berichtet, wackelt eine mögliche Verlängerung des auslaufenden Vertrags gehörig. Innerhalb des Klubs gibt es dem Bericht zufolge große Zweifel an der sportlichen Rolle des 33-jährigen Rechtsverteidigers, so das spanische Sportportal. Grund dafür ist die sich anbahnende Verpflichtung von Trent Alexander-Arnold (26) vom FC Liverpool.

In der Kabine ist Vázquez allerdings eine wichtige Persönlichkeit, weshalb die Entscheidung über seine Zukunft noch längst nicht in Stein gemeißelt ist. Inzwischen gehört der Spanier zum Kreis der Kapitäne und führte sein Team in der laufenden Spielzeit schon mehrmals als Spielführer auf den Rasen. Seit 2015 gehört der neunfache Nationalspieler zum Kader der Königlichen, seither lief Vázquez 387 Mal für die Profis der Blancos auf.