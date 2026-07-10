Klopp im Privatjet mit Mbappé

Noch bevor Kylian Mbappé (27) 2017 bei Paris St. Germain unterschrieb, hatten sich auch der FC Liverpool und Jürgen Klopp intensiv mit dem damaligen Supertalent der AS Monaco beschäftigt. Bei ‚MagentaTV‘ gibt der WM-Experte zum Besten, wie die Verhandlungen in einem „Privatflieger mit fünf Zimmern“ abliefen: „Er ist der teuerste Nicht-Transfer, in den wir jemals investiert haben. Wir sind von Blackpool nach Nizza geflogen. In Nizza kam die ganze Familie Mbappé rein. Dann sind wir im Kreis geflogen und haben lecker gegessen. Wir durften nicht gesehen werden. Es war super, aber dann ist er nach Paris gegangen.“

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Klopps Aufwand blieb erfolglos, für 180 Millionen Euro wechselte Mbappé zu PSG. Sieben Jahre später ging es weiter zu Real Madrid. Die Absage des heutigen Superstars war aber nicht die einzige Schlappe bei einem französischen Nationalspieler. Auch bei Adrien Rabiot (31) und Ousmane Dembélé (29) hatte der designierte Bundestrainer seine Finger im Spiel: „Für mich ist es gerade extrem hart: Ich habe mit drei Spielern von denen schon mal verhandelt und habe sie nie bekommen.“