Bielefeld mit Köhler einig

Arminia Bielefeld hat wohl den ersten Transfer für die kommende Saison getätigt. Nach Informationen des ‚Westfalen-Blatt‘ sichert sich der Zweitligist die Dienste von Sven Köhler vom VfL Osnabrück. Der 26-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag zu Saisonende ausläuft, komme ablösefrei an Bord.

Die auf Rang 15 liegende Arminia hat den Erhalt in der Liga noch nicht gesichert. Auch im Falle eines Abstiegs geht der Deal laut der Tageszeitung über die Bühne. In dieser Spielzeit zählt Köhler zu den Leistungsträgern in Osnabrück, beinahe jede Partie steht der Sechser 90 Minuten auf dem Platz.

