Spanien im Hinterkopf: Olmos Leipzig-Bekenntnis

Dani Olmo will die kommende Saison im Trikot von RB Leipzig bestreiten. „Ich finde nicht, dass ich schon alles gezeigt habe. Ich will also dort weiterspielen”, sagte der Spanier auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinalspiel gegen Kroatien am morgigen Montag (18 Uhr).

Aus seinem generellen Wunsch, irgendwann einmal in seiner spanischen Heimat zu spielen, macht der 23-jährige Offensivmann aber keinen Hehl. „In der Zukunft würde ich irgendwann gerne zuhause in Spanien spielen“, räumt Olmo ein, „aber ich bin erst seit eineinhalb Jahren in Deutschland und möchte meine Entwicklung dort fortsetzen. Im Moment bin ich glücklich in Leipzig.“

Interesse an Olmo zeigen unter anderem Real und Atlético Madrid. Vertraglich ist der technisch so beschlagene Rechtsfuß noch bis 2024 an Leipzig gebunden. Eile besteht also nicht. Und Olmo, der früh vom FC Barcelona zu Dinamo Zagreb wechselte, hat im Laufe seiner Karriere schon nachgewiesen, kluge Entscheidungen zugunsten seiner Weiterentwicklung zu treffen.