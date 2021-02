West Ham nimmt Toney ins Visier

West Ham United verzichtete im Winter darauf, Sébastien Haller zu ersetzen, hat aber nun einen möglichen Nachfolger für den Sommer im Blick. Wie ‚Eurosport‘ berichtet, beschäftigen sich die Hammers mit Ivan Toney vom FC Brentford. Der 24-jährige Angreifer des englischen Zweitligisten wäre eine im internationalen Vergleich wohl günstigere Option als die bisher gehandelten Kandidaten.

Mit 22 Treffern sowie sieben Assists in 27 Zweitligaspielen spielt Toney eine herausragende Saison. Im Jahr zuvor wurde der 1,74 Meter große Rechtsfuß mit 24 Saisontreffern für Peterborough United Torschützenkönig in der drittklassigen League One. An Brentford ist Toney noch bis 2025 gebunden. Im Januar klopfte West Ham unter anderem bei Youssef En-Nesyri (23) vom FC Sevilla an, erhielt jedoch ausschließlich Absagen.