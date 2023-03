Zwei aus Acht: Diese Schalke-Leihgaben sind fest eingeplant

Beim FC Schalke 04 gestalten sich die Planungen für die nächste Saison schwierig. Aufgrund der akuten Abstiegsgefahr muss der derzeitige Tabellen-17. zweigleisig planen. Ungeachtet der künftigen Ligazugehörigkeit haben sich die Königsblauen bei drei verliehenen Spielern aber offenbar schon auf ein Vorgehen festgelegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ soll Marvin Pieringer nach seiner Rückkehr vom SC Paderborn reintegriert werden. Der 23-jährige Mittelstürmer überzeugt bei den Ostwestfalen mit bärenstarken 20 Torbeteiligungen in 21 Einsätzen. Auf Schalke ist der Rechtsfuß dem Bericht zufolge unabhängig von der Liga fest eingeplant.

Lese-Tipp

Zugang für Schalker Knappenschmiede

Gleiches gilt für Mittelfeldspieler Florian Flick. Der 22-Jährige wurde zur Rückrunde an den 1. FC Nürnberg verliehen. Als Stammspieler beim Club hinterließ Flick der ‚Bild‘ zufolge auch mächtig Eindruck bei der TSG Hoffenheim. Die TSG streckte vor einigen Wochen zwar die Fühler aus, handelte sich von Schalke allerdings eine klare Absage ein. Flicks Vertrag bei S04 läuft wie der von Pieringer noch bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Utrecht will Bozdogan-Preis drücken

Keine Zukunft mehr hat dagegen Can Bozdogan. Der 21-Jährige, der noch im Abstiegsjahr der Königsblauen eine der wenigen Positiverscheinungen war, schnürt seine Schuhe derzeit für den FC Utrecht. Bei den Niederländern ist der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler gesetzt. In 18 Ligaspielen gelangen dem gebürtigen Kölner fünf Assists sowie ein Treffer.

Die vereinbarte Kaufoption von 1,7 Millionen Euro ist dem Eredivisie-Klub aber zu teuer. Utrecht will daher die Ablöse für Bozdogan nachverhandeln. Auf Schalke würde der Linksfuß ab Sommer in sein letztes Vertragsjahr gehen. Eine allzu hohe Summe kann S04 also nicht aufrufen. Bei den weiteren verliehenen Spielern wie Blendi Idrizi (24), Kerim Calhanoglu (20), Reinhold Ranftl (31), Dries Wouters (26) und Jordan Larsson (25) ist dagegen noch nicht klar, wie es weitergeht.