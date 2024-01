SV Werder: Hoffnung auf Weiser-Verlängerung

Verlängert Mitchell Weiser seinen beim SV Werder Bremen auslaufenden Vertrag vielleicht doch noch? Im Anschluss an den gestrigen 1:0-Auswärtssieg beim FC Bayern bestätigte der 29-Jährige, dass zeitnah Gespräche geführt werden: „Ja, das haben wir so abgemacht und werden wir in Zukunft machen. Aber keinen Stress.“

„Ich fühle mich nach wie vor wohl und natürlich helfen solche Spiele wie heute, bei denen ich sehe, dass die Mannschaft und alle drumherum mehr wollen. Das war auf jeden Fall ein Unterschied“, so Weiser. Der rechte Außenbahnspieler, von FT zum Spieler des Spieltags gekürt, erzielte in München den wichtigen Siegtreffer nach toller Einzelleistung. Die Bremer würden den Rechtsfuß gerne an Bord halten, zuletzt war jedoch auch eine Trennung im Sommer ein Thema.