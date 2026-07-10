Galatasaray zeigt sich auf dem Transfermarkt weiterhin extrem ambitioniert. Wie ‚Fanatik‘ berichtet, haben die Löwen aus Istanbul einen Versuch unternommen, Dani Olmo zu verpflichten. Der 28-jährige Mittelfeldspieler soll den Avancen der Türken jedoch einen Riegel vorgeschoben haben.

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Olmo war im Sommer 2024 für 61 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Barcelona gewechselt und gehört seither zum Stammpersonal der Blaugrana. In Katalonien besitzt der spanische Europameister noch einen Vertrag bis 2030. Galatasaray möchte sich in diesem Sommer im offensiven Mittelfeld hochkarätig verstärken und hat daher auch Ex-Stuttgarter Enzo Millot (23/Al Ahli) ins Auge gefasst.