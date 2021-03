Klopp: Salah „wird hoffentlich lange bleiben“

Jürgen Klopp plant für die Zukunft mit Toptorjäger Mohamed Salah (28). Im Zuge des 2:0-Erfolgs gegen Sheffield United sagte der Trainer des FC Liverpool: „Mo ist nicht nur ein Goalgetter, er hat sich auch als Fußballer entwickelt. Er ist sehr, sehr wichtig für uns. Hoffentlich wird er dies auch eine sehr lange Zeit für uns sein.“

Im Dezember hatte Salah im Interview mit der spanischen Zeitung ‚as‘ auf die Frage, ob er sich einen Wechsel zum FC Barcelona oder zu Real Madrid vorstellen könne, erwidert: „Ich denke, Madrid und Barcelona sind Topklubs. Wir wissen nie, was in der Zukunft passiert, aber momentan bin ich darauf fokussiert, mit meinem Klub noch einmal die Premier League und die Champions League zu gewinnen.“ Seitdem köcheln zumindest in Spanien die Gerüchte um einen Salah-Wechsel. Dessen Vertrag bei den Reds ist bis 2023 datiert.