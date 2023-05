Otávio unterschreibt in der Wüste

Paulo Otávio hat einen neuen Klub gefunden. Nach seinem offiziell verkündeten Abschied vom VfL Wolfsburg schließt sich der Linksverteidiger dem Al-Sadd SC an. Beim katarischen Rekordmeister unterschreibt der 28-jährige Brasilianer einen Vertrag bis 2026.

Otávios Abschied von den Wölfen ist bereits seit einigen Wochen besiegelt. Beim Bundesligisten hatte man die Trennung zum Saisonende nach gescheiterten Vertragsverhandlungen bestätigt: „Wir waren mit Paulo in einem offenen und ehrlichen Austausch. In den Gesprächen, die wir geführt haben, sind wir aber nicht zueinandergekommen.“ Nach vier Jahren in der Autostadt setzt Otávio also seine Karriere in der Wüste fort.

