Felix Keidel hat Einblick in sein Gespräch mit Jürgen Klopp gegeben und offenbart, dass der Bundestrainer ihm noch keine konkrete Rolle zugewiesen hat. „Er hat es noch nicht genau verraten. Aber er meinte, er hat mich bis jetzt nur im Mittelfeld gesehen. Es ist aber auch sehr gut, wenn ich rechts hinten spielen könnte. Deswegen bin ich auf die zwei Positionen erstmal eingestellt“, so der Defensiv-Allrounder der SV Elversberg gegenüber ‚Sky‘.

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Keidels erstmalige Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft war die vielleicht größte Überraschung in Klopps 44-Mann-Kader und ist für den 23-jährigen Senkrechtstarter der vorläufige Höhepunkt eines außergewöhnlichen Aufstiegs. Noch hält sich seine Nervosität laut eigenen Angaben im Rahmen, „aber ich denke, nächste Woche wird es dann etwas mehr Anspannung, aber auch sehr viel Freude.“ Keidel ist für den zweiten Teil der Länderspiele gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) eingeplant.