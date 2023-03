Juves Plan mit Rabiot

Juventus Turin hätte Adrien Rabiot gerne auch in den kommenden Jahren in seinen Reihen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, arbeitet die Vereinsführung von Juve an einer Vertragsverlängerung mit dem Franzosen, der sich mittlerweile auch mehr mit einem Verbleib anfreunden kann. Um den im Sommer auslaufenden Vertrag des 27-Jährigen zu verlängern, sind die Bianconeri bereit, Rabiot bis zu zehn Millionen Euro Gehalt zu bieten. Dem Bericht zufolge würden die Turiner gerne um weitere drei oder vier Jahre verlängern, wodurch das Gesamtpaket inklusive Boni einen Umfang von bis zu 50 Millionen Euro erreichen würde.

Entscheidend für die Verlängerung des Mittelfeldspielers ist vor allem die Qualifikation für die Champions League. Juve muss nach einem Punktabzug von 15 Zählern darum bangen, der Abstand auf die Top vier beträgt derzeit sieben Punkte. Sollten die Norditaliener nächstes Jahr nicht international spielen, dürfte Rabiot kaum zu halten sein. Bislang sind noch keine konkreten Angebote von anderen Vereinen für den Sechser eingegangen. Rabiot hatte in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel nach England geliebäugelt.

