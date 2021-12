Medien: Eintracht schnappt sich Kolo Muani

Das Rennen um Mittelstürmer Randal Kolo Muani scheint entschieden. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ wechselt der 23-Jährige in diesem Winter zu Eintracht Frankfurt. Laut Fabrizio Romano bietet der Bundesligist einen Fünfjahresvertrag, letzte Details seien noch zu klären.

Kolo Muanis Vertrag beim FC Nantes läuft am Saisonende aus, entsprechend dürfte sich die Ablösesumme im einstelligen Millionenbereich bewegen. Interesse am Franzosen zeigten unter anderem auch der AC Mailand, Tottenham Hotspur, Borussia Mönchengladbach und Bayern München.

Dass er seinen Vertrag beim Tabellensiebten aus Nantes nicht verlängern wird, kündigte Kolo Muani vor zwei Wochen an. In der laufenden Ligue 1-Saison steht der 1,87 Meter große Rechtsfuß bei zehn Scorerpunkten (sieben Tore, drei Assists) in 18 Spielen.