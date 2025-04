Eintracht: Trapp macht den Weg frei

Kevin Trapp fällt bei Eintracht Frankfurt weiterhin mit einer Muskelverletzung aus und könnte auch nach seiner Genesung den Posten des Stammtorhüters dauerhaft an Kauã Santos (22) verlieren, der sich als starker Rückhalt erwiesen hat. Im Rahmen der Partie gegen den 1. FC Heidenheim (3:0) zog der Kapitän der Hessen im ‚DAZN‘-Interview seine Ansprüche auf seinen Status als Nummer eins nun sogar offiziell zurück: „Es geht immer um den Mannschaftserfolg. Ich bin jetzt schon eine Weile raus. […] Am Ende muss der Trainer eine Entscheidung treffen. Und er wird die richtige treffen. Da geht es auch nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern darum, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Alle müssen alles tun, um maximal erfolgreich zu sein.“

Klubintern wird dem Vernehmen nach jedoch bezweifelt, dass der 34-Jährige eine dauerhafte Degradierung zur Nummer zwei einfach so hinnehmen wird. Ein Abgang im Sommer scheint daher möglich. Der Kontrakt des Topverdieners läuft noch bis 2026, eine automatische Verlängerung ist an die Zahl der Einsätze in dieser Saison gebunden und dürfte für Trapp aktuell unerreichbar sein. Für seinen Kontrahenten findet der neunmalige Nationalkeeper beim Bezahlsender warme Worte: „Man bekommt es mit, dass viel gesprochen wird. Ich muss sagen, dass Kauã es sehr gut macht. Im Training sieht man, was er für ein Talent ist und wie viel Potenzial er hat. Er hat der Mannschaft geholfen, erfolgreich zu sein.“