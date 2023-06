Medien: Leipzig einig mit Nkunku-Nachfolger

RB Leipzig reagiert auf den bevorstehenden Abschied von Christopher Nkunku. Nachfolger des französischen Offensivstars, den es gegen festgeschriebene 60 Millionen Euro zum FC Chelsea zieht, soll offenbar Loïs Openda (23) werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besteht eine Einigung zwischen dem belgischen Angreifer und dem deutschen Pokalsieger.

Nur ein erster Schritt, denn Leipzig muss sich auch noch mit dem französischen Erstligisten RC Lens einig werden. Die Nordfranzosen, überraschender Vizemeister der Ligue 1, können im Ablöse-Poker auf Opendas starke Saison mit 21 Ligatoren verweisen. Die Rede ist von bis zu 30 Millionen Euro Ablöse. Leipzig wird tief in die Tasche greifen müssen, so viel steht fest.

Nach FT-Informationen zeigte auch Eintracht Frankfurt Interesse an Opendas Diensten, genauso war Borussia Dortmund war als Abnehmer im Gespräch. Nun deutet allerdings einiges auf einen Wechsel nach Sachsen hin. Dort tritt der Rechtsfuß in große Fußstapfen: Vorgänger Nkunku kam in 119 Einsätzen auf 90 Scorerpunkte (47 Tore, 43 Vorlagen) im RB-Dress.