Bremen: „Bewegung“ bei Rashica

Frank Baumann hat sich auf einer Pressekonferenz über einen möglichen Abgang von Milot Rashica (24) geäußert. „Es ist wahrscheinlich, dass Milot Rashica uns noch verlässt, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er nach dem 5. Oktober noch für uns spielt“, zitiert die ‚DeichStube‘ den Manager von Werder Bremen.

Mit RB Leipzig waren die Verhandlungen zuletzt aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen bei der Ablöse ins Stocken geraten. Nun führen die Bremer auch Verhandlungen mit anderen Vereinen. „Ein bisschen Bewegung ist beim Thema Rashica da, es gibt Interessenten und Anfragen. Entweder wir kriegen eine gute Transfer-Summe oder wir haben nächstes Jahr weiterhin einen guten Spieler in unseren Reihen“, so Baumann. Aston Villa, Leeds United und die SSC Neapel sollen konkretes Interesse an Rashica bekunden.