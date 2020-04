Icardi: Welche Rolle spielt Juve?

Juventus Turin könnte als überraschender Sieger aus dem Poker um Mauro Icardi hervorgehen. Wie calciomercato.com berichtet, befindet sich Wanda Nara, Ehefrau und Beraterin des Stürmers, seit vergangenem Sommer in regelmäßigem Austausch mit Juve-Sportdirektor Fabio Paratici. Schon damals wollten die Bianconeri den Argentinier in Diensten von Inter Mailand verpflichten.

Den Zuschlag erhielt damals Paris St. Germain. Per Kaufoption über 70 Millionen Euro könnte PSG den 27-Jährigen festverpflichten, Icardi selbst scheint aber nach Italien zurückkehren zu wollen. Ausgang des Interessenskonflikts: Offen. Sollte Juventus den Zuschlag auf den Stürmer erhalten, würde wohl eine ähnliche Summe fällig werden. Es sei denn, die Alte Dame bindet Spieler als Tauschobjekte in den Transferpoker mit ein. Juan Cuadrado soll in einem solchen Szenario ein Kandidat sein.