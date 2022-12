Auch Ronaldos Sohn verlässt United

Nach Cristiano Ronaldo verlässt nun offenbar auch sein gleichnamiger Sohn Manchester United. Das berichtet der ‚Daily Mirror‘. Ende November löste CR7 seinen Vertrag bei den Red Devils auf, jetzt kehrt dem Boulevardblatt zufolge sein Filius dem United-Nachwuchs den Rücken. Damit ist das Kapitel Ronaldo endgültig Geschichte beim Manchester-Klub.

Die Zukunft von Ronaldo senior ist derweil noch immer nicht geklärt. Nach wie vor steht ein Engagement in Saudi-Arabien bei Al-Nassr in Raum. Ob der zwölfjährige Ronaldo junior in diesem Fall ebenfalls im Wüstenstaat unterkommen würde oder in Europa bleibt, wird sich zeigen.

