Valencia beordert Piccini zurück

Cristiano Piccini wird ab sofort wieder für den FC Valencia auflaufen. Wie die Fledermäuse offiziell bestätigen, habe man sich mit Atalanta Bergamo auf einen vorzeitigen Abbruch der Leihe verständigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Piccini wird in Kürze in Valencia zum Training zurückerwartet. Der Rechtsverteidiger wurde im vergangenen Sommer für eine Saison an die Italiener verliehen. In Bergamo kam der 28-jährige Italiener aber nur zu einem Pflichtspieleinsatz.