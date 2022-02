Mainz: Heidel „im Gespräch“ mit Boëtius

Die Zukunft von Jean-Paul Boëtius beim FSV Mainz 05 ist weiterhin ungeklärt. „Beide Seiten nehmen sich die notwendige Zeit. Wir sind im Gespräch“, zitiert der ‚kicker‘ Sportvorstand Christian Heidel. Boëtius‘ Vertrag bei den Rheinhessen läuft zum Saisonende aus.

Der 27-jährige Niederländer selbst will keine Wasserstandsmeldung abgeben: „Über meine Zukunft will ich nicht mehr reden. Ich fokussiere mich auf die letzten elf Spiele.“ Der Mittelfeldspieler stand in der laufenden Saison in 25 von 26 Pflichtspielen auf dem Platz, kam zuletzt aber häufig von der Bank.