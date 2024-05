Ex-HSV-Coach Walter unterschreibt in England

Tim Walter setzt seine Trainerkarriere nach dem Aus beim Hamburger SV außerhalb Deutschlands fort. Der 48-Jährige coacht künftig in England und unterschreibt beim englischen Zweitligisten Hull City einen Vertrag bis 2027. Die Tigers verpassten in der abgelaufenen Championship-Saison auf Platz sieben knapp die Aufstiegsplayoffs. Walter steht also einmal mehr vor der Aufgabe, eine Mannschaft zum Aufstieg zu führen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Schwaben ist es die erste Trainerstation im Ausland. Der Ballbesitz-Fanatiker stand in Deutschland unter anderem bei Bayern München II, Holstein Kiel, dem VfB Stuttgart und bis Anfang des Jahres beim HSV an der Seitenlinie. Walters Spielansatz mit den Rothosen soll den Hull-Verantwortlichen sehr imponiert haben und war am Ende ausschlaggebend für die Zusammenarbeit. Klubbesitzer Acun Ilicali sagt: „Ich glaube an Tims Philosophie und hoffe, dass er in der kommenden Saison unsere positive Entwicklung und unseren Aufwärtstrend fortsetzen kann.“