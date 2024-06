FCK: Profivertrag für U21-Kapitän Robinson

Der 1. FC Kaiserslautern stattet Innenverteidiger Leon Robinson mit einem Profivertrag aus. Der Kapitän der U21 rückt damit zur kommenden Saison in den Profikader auf. „Leon hat im vergangenen Jahr eine tolle Entwicklung in unserer U21 durchlaufen. Er ist nach seinem Wechsel zum FCK als Mannschaftskapitän direkt vorneweg gegangen. Wir möchten ihm die Möglichkeit bieten, seine Entwicklung als fester Bestandteil des Profikaders fortzusetzen“, so FCK-Geschäftsführer Sport Thomas Hengen, „er ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir den Weg der individuellen Entwicklung unserer Talente am Nachwuchsleistungszentrum konsequent weitergehen wollen.“

Robinson war im vergangenen Sommer vom Verbandsligisten TSV Gau-Odernheim zur U21 der Roten Teufel gewechselt. Dort avancierte der 22-Jährige direkt zum Stammspieler und Kapitän. Er absolvierte 36 Oberligapartien und trainierte seit der Rückrunde auch regelmäßig bei den Profis mit. Robinson selbst sagt: „Ich freue mich, dass ich die Chance erhalte, mich weiterzuentwickeln und möchte meinen Beitrag leisten, um der Mannschaft bestmöglich weiterzuhelfen.“