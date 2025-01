Kaum Spielzeit: Zwei Klubs wollen Balotelli

Mario Balotelli könnte innerhalb der Serie A wechseln. Der 34-Jährige wird laut dem italienischen Journalisten Alfredo Pedullà vom FC Empoli und FC Venedig beobachtet. Das Enfant terrible bekommt seit seiner Rückkehr nach Italien beim CFC Genua kaum Spielzeit und könnte deshalb noch im Winter wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur sechs Kurzeinsätze waren dem Stürmer in dieser Saison bislang vergönnt. Der ehemalige italienische Nationalspieler benötigte lange, bis er in wettbewerbsfähiger körperlicher Verfassung war. Jetzt ist er fit, spielt aber dennoch keine Rolle unter Trainer Patrick Viera, mit dem er sich schon einmal beim OGC Nizza in die Haare bekommen hatte. Sein Vertrag in Genua läuft ohnehin im kommenden Sommer aus.