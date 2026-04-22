Leverkusen baggert an Stam

Auf der Suche nach neuen Top-Talenten blickt Bayer Leverkusen in die Niederlande. Wie ‚ran‘ berichtet, steht die Werkself mit den Beratern von Dyran Stam in Kontakt und arbeitet an einem Transfer des 15-Jährigen von der PSV Eindhoven. Am gestrigen Dienstag sei Kader-Manager Kim Falkenberg zum Spiel der U17 von PSV gegen Palmeiras gereist, um sich ein Bild zu machen.

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Stam hat im vergangenen Sommer einen Profivertrag in Eindhoven unterschrieben, der ihn bis 2028 an den Eredivisie-Klub bindet. Seit dem Winter trainiert Stam beim Profi-Team von Peter Bosz mit. Ein Einsatz bei den Profis war dem Linksverteidiger, der auch im Zentrum spielen kann, aber noch nicht vergönnt.