Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an João Cancelo von Manchester City. Im Winter soll der 25-jährige Portugiese per Leihe den Weg an die Säbener Straße finden, berichtet die ‚Bild‘. Dort ist Cancelo als Stammkraft für die Rechtsverteidiger-Position angedacht, damit Joshua Kimmich dauerhaft ins Mittelfeld rücken kann.

Cancelo war erst im Sommer für stolze 65 Millionen Euro von Juventus Turin zu den Citizens gewechselt, hat sich dort aber bislang keinen Stammplatz erkämpfen können. In der Liga stand der 16-fache Nationalspieler nur viermal in der Startelf, ebenso oft brachte ihn Pep Guardiola in der Champions League von Beginn an.

Pavard wieder in die Mitte

Eine Cancelo-Verpflichtung würde Benjamin Pavard wieder von rechts in die Mitte spülen – eindeutig die Schokoladen-Position des Franzosen – auch wenn er als Rechtsverteidiger vor eineinhalb Jahren in Russland Weltmeister wurde.

FT-Meinung: Das Interesse der Bayern an Cancelo ist nicht komplett neu. Bereits vor der Saison hatten italienische Medien von einem recht konkreten Werben des deutschen Rekordmeisters um den flinken Abwehrspieler berichtet. Nun gibt es eine neue Konstellation. Und der Draht nach Manchester ist seit den langwierigen Verhandlungen um Leroy Sané sehr kurz. Interesse besteht außerdem an Benjamin Henrichs (AS Monaco).