Pep Guardiola will seinen 2021 auslaufenden Kontrakt bei Manchester City offenbar nur dann verlängern, wenn der Klub den Kader aufrüstet. ‚The Athletic‘ zufolge wünscht sich der katalanische Trainer mindestens drei Verstärkungen. So sollen ein neuer Innenverteidiger, ein Linksverteidiger und eine Offensivkraft den Weg ins Etihad finden.

Guardiola befürchte, ansonsten dauerhaft den Anschluss in der Premier League zu verpassen. Aktuell steht der amtierende Meister auf dem dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool beträgt 14 Punkte.