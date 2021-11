Braithwaite: „Werde eine wichtige Rolle spielen“

Martin Braithwaite will in den Plänen für den weiteren Saisonverlauf ein entscheidender Faktor beim FC Barcelona sein. „Jetzt geht es darum, bald zurückzukehren. Ich werde eine wichtige Rolle spielen, wenn ich zurückkomme“, sagte der Däne in einem Interview mit dem Fernsehsender ‚TV3‘. Dabei verweist 30-Jährige auf ein Gespräch mit Barça-Trainer Xavi. Aktuell erholt sich Braithwaite von einer Knieverletzung, plant aber einen baldigen Einstieg ins Teamtraining.

Der Zusammenarbeit mit dem neuen Coach blickt der Stürmer mit großer Vorfreude entgegen: „Ich habe mit Xavi gesprochen. Er ist sich darüber im Klaren, was er tun will und was er ändern möchte. Er weiß, wie er spielen will, und das macht alles sehr klar. Es wird sehr aufregend werden.“