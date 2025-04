Tah-Ersatz: Bayer schaut nach Frankreich

Bei Bayer Leverkusen deutet sich nach zwei Jahren mit Trainer Xabi Alonso ein Umbruch im Sommer an. Eine größere Baustelle ist vor allem die Defensive. Der ablösefreie Abschied von Jonathan Tah (29) nach zehn Jahren unterm Bayer-Kreuz wurde am Sonntag einmal mehr bestätigt. Dazu enden die Leihgeschäfte von Nordi Mukiele (27/Paris St. Germain) und Mario Hermoso (29/AS Rom) zum Saisonende.

Gerüchte um mögliche Zugänge gibt es bereits. Die Werkself ist einer von mehreren Klubs, die die Situation von Ko Itakura (28) bei Borussia Mönchengladbach beobachten. Darüber hinaus hat Leverkusen einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge einen Spieler von Frankreichs Überraschungsteam Racing Straßburg auf dem Zettel.

Der Klub aus dem Elsass mischt mit dem jüngsten Altersschnitt der Liga (22,7 Jahre) derzeit die Ligue 1 auf und kämpft als Siebtplatzierter um einen Europapokalplatz. Entsprechend begehrt sind einige der Youngster des Kaders, in dem lediglich zwei Feldspieler älter als 23 Jahre sind. Bayer hat sich von all den Überfliegern mit Ismaël Doukouré das Herzstück der Straßburger Defensive ausgeguckt.

Allzweckwaffe für die Abwehr

Der 21-Jährige kommt in dieser Saison sowohl als Innenverteidiger als auch als Sechser zum Zug und stand in 28 Pflichtspielen auf dem Platz. In der Vergangenheit wurde der Rechtsfuß aber auch schon als Rechtsverteidiger eingesetzt. Ein echter Defensiv-Allrounder also, der zudem über eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 laufenden Vertrag verfügt.

Schon im vergangenen Jahr drängte Doukouré auf einen Abschied und war sich mit dem VfL Wolfsburg über einen Wechsel einig. Am Ende legte Straßburg- und Chelsea-Boss Todd Boehly sein Veto ein. Diesen Sommer dürfte wegen der Vertragslage ein Verkauf unausweichlich sein. Die Ausgangslage könnte aus Bayer-Sicht schlechter sein.