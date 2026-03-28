Hiobsbotschaft für Barça

Der FC Barcelona muss lange auf Raphinha verzichten. Wie die Katalanen mitgeteilt haben, hat sich der Brasilianer im Spiel gegen die französische Nationalmannschaft (1:2) schwerer am Oberschenkel verletzt. Er wird voraussichtlich in den kommenden fünf Wochen nicht zur Verfügung stehen.

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Der 29-Jährige hat in dieser Saison schon einige Spiele mit Oberschenkelproblemen verpasst, jetzt fehlt er ausgerechnet in der heißen Saisonphase dem Team von Hansi Flick. Der Linksaußen hat die Katalanen in dieser Saison schon häufiger als Kapitän aufs Feld geführt und unter anderem beim 7:2 gegen Newcastle United, als er mit zwei Toren und drei Vorlagen brillierte, den Unterschied gemacht.