FC Bayern: Alle Vertragsfragen geklärt?

„Wie wir schon mehrfach gesagt haben, sind wir mit Thomas Müller, wie auch mit anderen Spielern, im Gespräch. Wir werden, wie in den letzten Wochen und Monaten auch, erst dann etwas verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt“ bezog Max Eberl heute gegenüber der ‚Bild‘ einmal mehr Stellung zu den auslaufenden Verträgen beim FC Bayern. FT blickt auf die vier Baustellen.

Sven Ulreich (36)

Die langjährige Nummer zwei im Bayern-Tor soll als dritter Mann bleiben. Manuel Neuer (39) und Jonas Urbig Berichten zufolge fehlt nur noch die Unterschrift unter den vorliegenden neuen Einjahresvertrag.

Eric Dier (31)

Auch beim englischen Abwehr-Backup könnte es bald eine Vollzugsmeldung geben. Laut der ‚Bild‘ wird Dier ein neues Angebot bekommen. Auch in diesem Fall läuft es auf einen Einjahresvertrag hinaus.

Leroy Sané (29)

Sein Doppelpack gegen den FC St. Pauli (3:2) am gestrigen Samstag verbesserte Sanés Situation weiter. Der Flügelstürmer will bleiben. Sportdirektor Christoph Freund schwärmte bei ‚Sky‘: „Er ist sehr fleißig aktuell. Er belohnt sich jetzt mit Toren, hat in den letzten zwei Spielen jetzt drei Tore geschossen. Das tut ihm richtig gut.“ Der Fragesteller hatte zuvor durchklingen lassen, dass Sané bereits ein neues Angebot vorliege. Klar ist: Das Gehalt des Linksfußes würde deutlich sinken, wenn er verlängert.

Thomas Müller (35)

Zuletzt deutete schon einiges darauf hin, laut dem ‚kicker‘ gibt es nun intern Gewissheit: Müller erhält kein neues Angebot des FC Bayern. Zumindest nicht als Spieler – in anderer Rolle soll der Rekordspieler dem Klub erhalten bleiben. Unklar jedoch, ob Müller das will. Auch ein Vereinswechsel – zum Beispiel in die USA – ist denkbar.