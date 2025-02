Atalanta: Trainer Gasperini im Sommer weg?

Nach dem üblen wie überraschenden Aus von Atalanta Bergamo in der Champions League steht bei den Bergamasken alles auf dem Prüfstand. Auch Trainer Gian Piero Gasperini, der einen Abgang im Sommer nicht mehr ausschließt: „Ich habe nicht mehr viel Zeit. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Wir werden am Ende der der Saison sehen, ob ich meinen Vertrag hier beende“, so der 67-Jährige auf einer Pressekonferenz. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Der Italiener ist seit 2016 bei Atalanta im Amt und feierte in der vergangenen Saison den Sieg der Europa League. In diesem Kalenderjahr läuft es sportlich nicht mehr rund, aus den letzten sieben Partien gab es nur einen Sieg. Zuletzt sorgte Gasperini mit seinen harschen Aussagen zu Ademola Lookmans Elfmeterschwäche für negative Schlagzeilen.