Noch eine Hürde: Bayern verleiht Krätzig

Frans Krätzigs Transfer zu Austria Wien ist fast in trockenen Tüchern. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben alle Parteien eine finale Einigung erzielt. Lediglich der Medizincheck steht nun noch aus. Der FC Bayern verleiht Krätzig bis zum Saisonende in die österreichische Hauptstadt. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals.

Das Transferfenster in Österreich schließt am heutigen Dienstag. In München steht Krätzig noch bis 2027 unter Vertrag. Für Bayern hat der 21-jährige Linksverteidiger in dieser Saison seine ersten sieben Profispiele absolviert.