Köln: Kainz & Schmitz hatten lukrativere Angebote

Florian Kainz (29) und Benno Schmitz (27) entschieden sich neben der sportlichen Perspektive auch aufgrund der Teamstimmung für die vorzeitige Verlängerung ihrer Vertragspapiere beim 1. FC Köln bis 2024. Wie der ‚kicker‘ berichtet, lagen den beiden lukrativere Angebote von anderen Vereinen vor. Trainer Steffen Baumgart sagt zu ihrer Verlängerung: „Ich freue mich sehr, dass beide bleiben. Sie haben sich auch auf die finanzielle Situation eingelassen.“

Kainz und Schmitz zählen in dieser Saison zum Stammpersonal der Geißböcke. Mittelfeldspieler Kainz kam in 25 und Rechtsverteidiger Schmitz in 26 von 27 Bundesliga-Partien zum Einsatz.