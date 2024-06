Dank Alonso: Schnappt Leverkusen PSG ein Top-Talent weg?

Es war zu befürchten gewesen: Fernando Carro, der Boss von Bayer Leverkusen, hat vor Wochen bereits angekündigt, dass der neue Deutsche Meister und Double-Sieger trotz des ganzen Erfolgs auch in diesem Sommer wieder mindestens einen großen Verkauf werde tätigen müssen. Zwar ist der Transfer noch nicht endgültig fixiert, doch es dürfte klar sein, dass Abwehrchef Jonathan Tah (28) die Werkself in diesem Sommer verlassen wird.

Der potenzielle Ersatz scheint jedoch bereits auserkoren zu sein. Er kommt aus der Serie A und hört auf den Namen Dean Huijsen (19). Das Innenverteidiger-Juwel war in der vergangenen Rückrunde von seinem Stammverein Juventus Turin an die AS Rom verliehen und überzeugte dort auf der ganzen Linie. Im Sommer kehrt der 1,97 Meter große Abwehrmann zur Alten Dame zurück, dort bleibt er wohl aber nicht lange.

PSG und Bayer aussichtsreichste Kandidaten

In Turin steht der spanische U21-Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag, die Italiener möchten den gebürtigen Niederländer jedoch gerne zu Geld machen – etwa 30 Millionen soll den Bianconeri als Ablösesumme vorschweben. Einige europäische Klubs gelten als interessiert. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten sollen Paris St. Germain und Bayer Leverkusen sein.

Nach einem Bericht von ‚Tuttosport‘ soll der französische Hauptstadtklub sehr interessiert sein, angeblich bevorzugen allerdings sowohl Huijsen als auch sein Vater den amtierenden Deutschen Meister als Ziel. Durch den bevorstehenden Abgang von Tah wird sich dort eine Planstelle für einen ballsicheren Verteidiger öffnen, der auch bei Offensivkopfbällen gefährlich sein kann.

Huijsen von Leverkusener Spielweise beeindruckt

Huijsen soll die Bundesliga als lohnendes Ziel ansehen und vor allem von der Leverkusener Spielweise beeindruckt sein. Ein ganz wichtiges Faustpfand der Bayer-Elf dürfte laut ‚Tuttosport‘ allerdings einmal mehr Trainer Xabi Alonso sein – Spieler und Berater sollen viel vom spanischen Coach halten.

Neben Leverkusen und Paris sind dem Vernehmen nach auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und Newcastle United an Huijsen interessiert sein. Auch die AS Rom soll den Innenverteidiger im Anschluss an die Leihe im Klub halten wollen, die Chancen des Hauptstadt-Klubs werden ohne die Teilnahme an der attraktiven Champions League allerdings sehr gering ausfallen.