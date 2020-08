Übereinstimmende Berichte: Messi verkündet Wechselwunsch

Was vor kurzer Zeit noch unmöglich schien, scheint wahr zu werden. Wie das argentinische ‚TyC Sports‘ und die spanische ‚Marca‘ übereinstimmend berichten, hat Lionel Messi dem FC Barcelona mitgeteilt, dass er den Klub verlassen möchte. Die Nachricht sei am heutigen Dienstag via Fax bei den Barça-Verantwortlichen eingegangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Berichten zufolge hat Messi mitgeteilt, dass er eine Vertragsklausel aktivieren möchte, die es ihm ermöglicht, die Blaugrana in jedem Sommer ablösefrei zu verlassen. Problematisch bleibt die Tatsache, dass diese Klausel eigentlich bereits zum 1. Juni ausgelaufen ist.

Aufgrund der besonderen Umstände der Corona-Pandemie und der damit einhergegangenen Saisonunterbrechung sind die juristischen Gegebenheiten diesbezüglich aber unklar. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass Barça der argentinischen Vereinslegende einen Wunsch verwehren würde.

Ausgang offen

Wohin es Messi nach seinem Abschied ziehen würde, ist offen. Manchester City wurde jüngst mit dem 33-Jährigen, der im Jahr 2000 nach Barcelona gewechselt war, in Verbindung gebracht. Auch um Inter Mailand ranken sich Gerüchte.