Asllani doch noch zum BVB?

Eigentlich war längst alles angerichtet, doch RB Leipzig ließ den Transfer von Fisnik Asllani (24) wegen medizinischer Bedenken kurz vor knapp platzen. Das Vorgehen der Sachsen hält man bei der TSG Hoffenheim für „massiv übertrieben“. Nicht ausgeschlossen also, dass der 1,91 Meter große Mittelstürmer trotz abgelaufener Ausstiegsklausel in diesem Sommer doch noch den Abflug macht.

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Weiterhin ein Thema ist Asllani anscheinend bei Borussia Dortmund. Laut der ‚Bild‘ haben die Schwarz-Gelben den Kosovaren (16 Länderspiele) perspektivisch auf dem Schirm. Der Torjäger selbst könne sich einen BVB-Wechsel grundsätzlich vorstellen.

Erst recht, sofern Fábio Silva (24) die Dortmunder noch zeitnah verlässt, könnte die Spur zu Asllani in diesem Sommer heißer werden. Die ‚Bild‘ hält eine Leihe samt Kaufpflicht für möglich.