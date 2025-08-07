La Liga
Villarreal verpflichtet Partey
Nach fünf Jahren beim FC Arsenal wechselt Thomas Partey nach Spanien. Beim FC Villarreal erhält der 32-Jährige einen Einjahresvertrag. Für den Ghanaer, dessen Kontrakt Ende Juni auslief, wird keine Ablöse fällig.
Villarreal CF @VillarrealCF – 17:32
El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26.Bei X ansehen
El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva.
2020 war Partey für 50 Millionen Euro von Atlético Madrid in den Norden Londons gewechselt. Nach insgesamt 167 Pflichtspielen trennten sich die Wege. Jüngst sorgte Partey vor allem neben dem Platz für Aufsehen. Dem 51-fachen Nationalspieler wird Vergewaltigung in fünf Fällen sowie sexuelle Belästigung vorgeworfen. Partey bestreitet diese Vorwürfe, bislang gibt es noch kein finales Urteil.
