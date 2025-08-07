Villarreal verpflichtet Partey

Nach fünf Jahren beim FC Arsenal wechselt Thomas Partey nach Spanien. Beim FC Villarreal erhält der 32-Jährige einen Einjahresvertrag. Für den Ghanaer, dessen Kontrakt Ende Juni auslief, wird keine Ablöse fällig.

2020 war Partey für 50 Millionen Euro von Atlético Madrid in den Norden Londons gewechselt. Nach insgesamt 167 Pflichtspielen trennten sich die Wege. Jüngst sorgte Partey vor allem neben dem Platz für Aufsehen. Dem 51-fachen Nationalspieler wird Vergewaltigung in fünf Fällen sowie sexuelle Belästigung vorgeworfen. Partey bestreitet diese Vorwürfe, bislang gibt es noch kein finales Urteil.