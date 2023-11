Neuer Trainer für Granada

Der FC Granada begrüßt einen neuen Übungsleiter. Der Uruguayer Alexander Medina übernimmt den Trainerposten bei den Andalusiern. Die Vertragslaufzeit lässt der La Liga-Klub, derzeit Tabellenvorletzter in Spanien, allerdings offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Medina arbeitete bislang ausschließlich in Südamerika, zunächst in seiner Heimat beim Club Nacional, dann in Argentinien bei CA Talleres, beim brasilianischen Erstligisten Internacional und schließlich erneut in Argentinien bei Vélez Sarsfield. Nun steht das erste Engagement in Europa an.