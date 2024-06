Mainz: Neuer Außenverteidiger im Medizincheck

Mainz 05 steht vor der Verpflichtung von Nikolas Veratschnig. Wie die ‚Kronen Zeitung‘ berichtet, fehlte der Rechtsverteidiger am Montagmorgen beim Auftakttraining des Wolfsberger AC, um bei den Rheinhessen den Medizincheck zu absolvieren. Die Vertragsunterzeichnung soll nur noch Formsache sein. Der 21-Jährige wird ablösefrei in die Bundesliga wechseln, da sein Kontrakt in Österreich in Kürze ausläuft.

Veratschnig ist aktueller österreichischer U21-Nationalspieler und kann auf der rechten Außenbahn auf allen defensiven und offensiven Positionen spielen. In der abgelaufenen Saison der österreichischen Bundesliga stand Veratschnig 24 Mal für seinen Klub auf dem Feld, dabei bereitete er zwei Tore vor. Neben Mainz waren dem Vernehmen nach auch der SV Darmstadt, der VfL Bochum, RB Salzburg, der LASK und die Vancouver Whitecaps an dem Außenbahnspieler interessiert.