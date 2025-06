Nottingham erreicht 25-Millionen-Angebot für Danilo

Olympique Lyon muss aufgrund finanzieller Verfehlungen weiter den Zwangsabstieg aus der Ligue 1 befürchten, verhandelt aber trotzdem bereits mit potenziellen Neuzugängen für die kommende Spielzeit. Wie das brasilianische Nachrichtenportal ‚Globo Esporte‘ berichtet, hat OL ein Angebot über 25 Millionen Euro für Danilo von Nottingham Forest abgegeben. Der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler gilt bei den Tricky Trees als Abgangskandidat. In der abgelaufenen Saison kam der Brasilianer, der 2023 für 20 Millionen Euro von Palmeiras nach England gewechselt war, verletzungsbedingt lediglich zu 13 Pflichtspieleinsätzen.

Dennoch soll er einer der Spieler werden, die in Lyon nach einem großen Kaderumbruch für einen gelungenen Neustart sorgen sollen. Olympique hatte über die vergangenen Jahre Verbindlichkeiten in Höhe von 540 Millionen Euro angehäuft und muss diese bis Ende Juni massiv reduzieren, um harten Sanktionen zu entgehen. Daher stehen alle Schlüsselspieler um Juwel Rayan Cherki (21), der sich nach FT-Informationen mit Manchester City einig ist, zum Verkauf. Die Ablösezahlung für Danilo soll zudem in vier Raten über die kommenden Jahre abgestottert werden.