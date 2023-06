Gegen City durchgesetzt: Barça schnappt sich Gündogan

Ilkay Gündogan schlägt nach sieben Jahren bei Manchester City ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Der 32-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei zum FC Barcelona. Bei den Katalanen unterschreibt der Nationalspieler einen Vertrag bis 2025, der zudem die Option auf eine weitere Spielzeit enthält. Die Ausstiegsklausel wird auf 400 Millionen Euro festgesetzt.

Gündogan wechselt auf seinem sportlichen Höhepunkt zu Barça. Nie absolvierte der Ex-BVB-Profi in einer Saison so viele Einsatzminuten für City wie in der abgelaufenen Spielzeit. In 51 Pflichtspielen steuerte der Rechtsfuß 18 Torbeteiligungen zum Triple-Gewinn der Skyblues bei. Insgesamt gewann Gündogan 14 Titel mit den Citizens, darunter fünf englische Meisterschaften und die Champions League-Trophäe. In 304 Pflichtspielen stehen satte 100 Scorerpunkte zu Buche.

Bei Barcelona beerbt Gündogan in der Mittelfeldzentrale Vereinslegende Sergio Busquets (34) als Führungsfigur. Nach Jahren des Guardiola-Fußballs sollte dem 32-Jährgen die Anpassung an das System von Barcelona-Coach Xavi nicht schwerfallen.